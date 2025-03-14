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Борис Джонсон: Азербайджан успешно провел COP29 и внес вклад в борьбу с изменением климата

First News Media18:20 - Сегодня
Борис Джонсон: Азербайджан успешно провел COP29 и внес вклад в борьбу с изменением климата

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил Азербайджан с успешным проведением глобальной климатической конференции COP29.

Об этом говорится в его видеообращении к участникам XII Глобального Бакинского форума.

“Хотелось поблагодарить уважаемого президента COP29 Мухтара Бабаева за его вклад на посту председателя конференции. Большое спасибо Азербайджану за то, что принял у себя такое впечатляющее мероприятие", - сказал он.

Джонсон напомнил, что возглавлял правительство Великобритании, когда страна председательствовала на COP26 в 2021 году. "По итогам конференции был подписан Климатический пакт Глазго. Это означало, что 90% стран обязались сократить выбросы парниковых газов. На COP26 мы подписали и другие очень важные соглашения, такие как глобальное соглашение по метану”, - отметил он.

По словам Джонсона, в период после COP26 удалось добиться большого прогресса в глобальном сокращении выбросов CO2.

"Мировые гиганты нефтегазовой отрасли, такие как азербайджанская компания SOCAR, также принимали ключевое участие в этих дискуссиях. Независимо от политических взглядов или страны, которую вы представляете, мы все можем согласиться, что существует множество возможностей уменьшить выбросы, при этом увеличив количество рабочих мест и объемы инвестиций", - заявил экс-премьер.

По его словам, зеленый энергопереход способствует не только защите планеты, но и повышению энергетической безопасности, что может помочь защитить всех от неустойчивых цен на энергоносители. Джонсон выразил удовлетворение сотрудничеством организации Better Earth ("Лучшая земля"), которую он возглавляет, с SOCAR и другими международными компаниями в вопросах сокращения выбросов.

Экс-премьер отметил, что Better Earth работает с правительствами и международными компаниями для решения проблемы снижения выбросов и получения выгоды от этого процесса.

"Мы также стремимся ускорить внедрение экологически чистых видов топлива и сосредоточиться на всех проектах, которые могут обеспечить чистый воздух, о котором мечтает каждый. Better Earth готова делать больше и сотрудничать с любым правительством или организацией, чтобы найти решения для совместной работы", - подытожил Борис Джонсон.

Источник: Report

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