Гвардиола: в этом сезоне «Сити» заслуживает смотреть плей-офф ЛЧ на диване с бокалом вина

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «горожане» в своей текущей форме не заслуживают играть в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, манкунианцы покинули турнир на стадии стыковых матчей.

«Я не испытываю никакого разочарования или сожаления [из-за вылета из Лиги чемпионов]. Мы не заслуживаем нахождения там [в плей-офф турнира].

Наслаждайтесь футболом и фантастическими матчами, которые были на «Энфилде» или в Париже, конкурентной игрой в Мадриде, тем, как хорошо «Барселона» выступает на протяжении всего сезона, и как они они отыграли 65-70 минуты в матче с «Бенфикой». Я просто зритель, который учится, смотря на это, наслаждается этим. У меня абсолютно нет чувства «Ах, как жаль, что «Ман Сити» не принимает участия в этом».

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» заслуживает наблюдать [за плей-офф Лиги чемпионов] на диване с бокалом вина», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник: «Чемпионат»