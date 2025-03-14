 Бывший председатель ВНС Турции: Право вето постоянных членов СБ ООН — основная преграда для мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Бывший председатель ВНС Турции: Право вето постоянных членов СБ ООН — основная преграда для мира

Себа Агаева12:40 - Сегодня
Бывший председатель ВНС Турции: Право вето постоянных членов СБ ООН — основная преграда для мира

Право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН является большой проблемой для мира.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил бывший председатель Великого национального собрания (ВНС) Турции Бюлент Арындж на XII Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, обладающие правом вето, не принимают решений по вопросам, которые не соответствуют их интересам.

«Сегодня мы находимся в периоде реальной войны и, возможно, даже являемся ее частью. География войны настолько расширилась, что она влияет и на другие регионы. Чтобы преодолеть эту ситуацию, международные организации, созданные после Второй мировой войны, должны усилить свою деятельность, например, ООН должна иметь возможность положить конец напряженности. Но право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН является большой проблемой для мира», - сказал Бюлент Арындж.

Поделиться:
124

Актуально

Политика

В Азербайджане сочли нецелесообразным предложение о сокращении срока службы в ...

Мнение

Депутат Нигяр Мамедова: Завершение работы над текстом не означает подписания ...

Общество

AZAL возобновляет рейсы в Самарканд: Билеты уже в продаже

Политика

Министр обороны Азербайджана встретился с гендиректором компании Baykar

Политика

Лайчак призвал наказать нарушителей международного права

Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний государственный долг в 14 раз

Кабмин о борьбе с коррупцией в 2024 году: 43 человека задержаны с поличным, 158 дел направлены в суд

В Азербайджане в 2024 году произведено военной продукции на 781,8 млн манатов

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Макрон приветствует договоренности по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Официальный Баку ответил на необоснованные обвинения Франции

Джейхун Байрамов отбыл c визитом в Саудовскую Аравию

Последние новости

Лайчак призвал наказать нарушителей международного права

Сегодня, 13:05

Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний государственный долг в 14 раз

Сегодня, 13:00

Кабмин о борьбе с коррупцией в 2024 году: 43 человека задержаны с поличным, 158 дел направлены в суд

Сегодня, 12:55

В Азербайджане в 2024 году произведено военной продукции на 781,8 млн манатов

Сегодня, 12:50

Инвестиции Азербайджана на восстановление освобожденных территорий достигли 18 млрд манатов

Сегодня, 12:45

Бывший председатель ВНС Турции: Право вето постоянных членов СБ ООН — основная преграда для мира

Сегодня, 12:40

Самолет спецпосланника Трампа, вылетевший из Москвы, приземлился в Баку

Сегодня, 12:35

AP сообщило о переговорах США и Израиля с Суданом и Сомали о переселении жителей Газы

Сегодня, 12:30

Депутат Нигяр Мамедова: Завершение работы над текстом не означает подписания мирного договора

Сегодня, 12:25

Эхуд Олмерт: Израиль не имеет плана для завершения конфликта с Палестиной

Сегодня, 12:20

Премьер-министр: В 2024 году ВВП на душу населения вырос на 3,6 процента

Сегодня, 12:15

Азербайджан укрепил оборонительные позиции на 202,5 км границы с Арменией

Сегодня, 12:10

Экс-глава МИД Израиля призывает к созданию нового правительства Палестины

Сегодня, 12:05

В Азербайджане сочли нецелесообразным предложение о сокращении срока службы в армии

Сегодня, 12:00

В Баку в ресторане Boranı произошел пожар

Сегодня, 11:55

Тбилиси приветствует полное согласование мирного договора между Баку и Иреваном

Сегодня, 11:50

CityNet участвует в благотворительной ярмарке «Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə»

Сегодня, 11:45

AZAL возобновляет рейсы в Самарканд: Билеты уже в продаже

Сегодня, 11:40

Тегеран приветствует достижение согласия по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 11:35

Мило Джуканович: В евроатлантическом пространстве подрываются ценности

Сегодня, 11:30
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00