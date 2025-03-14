Бывший председатель ВНС Турции: Право вето постоянных членов СБ ООН — основная преграда для мира

Право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН является большой проблемой для мира.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил бывший председатель Великого национального собрания (ВНС) Турции Бюлент Арындж на XII Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, обладающие правом вето, не принимают решений по вопросам, которые не соответствуют их интересам.

«Сегодня мы находимся в периоде реальной войны и, возможно, даже являемся ее частью. География войны настолько расширилась, что она влияет и на другие регионы. Чтобы преодолеть эту ситуацию, международные организации, созданные после Второй мировой войны, должны усилить свою деятельность, например, ООН должна иметь возможность положить конец напряженности. Но право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН является большой проблемой для мира», - сказал Бюлент Арындж.