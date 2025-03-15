Баку в очередной раз примет Международный шахматный фестиваль

При поддержке Федерации шахмат Азербайджана, Министерства молодежи и спорта в Баку в очередной раз пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open-2025.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, накануне фестиваля в Баку приедет легенда шахмат, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Индийский шахматист встретится с последним победителем чемпионата Азербайджана Рауфом Мамедовым в партиях по быстрым шахматам и блицу. Встречи между Вишванатаном Анандом и Рауфом Мамедовым планируется провести 27-30 апреля.

Отметим, что Baku Open – 2025 пройдет в Baky Crystal Hall с 27 апреля (день прибытия) по 6 мая (заключительный тур и закрытие). Шахматисты выступят в трех группах по швейцарской системе в 9 туров (A, B и C). Общий призовой фонд фестиваля составляет 55 тыс. долларов США.