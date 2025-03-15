Президент Узбекистана утвердил соглашение о «зеленой» энергии с Казахстаном и Азербайджаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об утверждении «Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии».

Как передают узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«В рамках соглашения будет организована передача произведенной «зеленой» энергии через Каспийское море, а проект будет связан с энергетическим кабелем, соединяющим Черное море. Министерство энергетики назначено уполномоченным органом, ответственным за реализацию международного соглашения»,- сказано в сообщении.

Отметим, что соглашение было подписано 13 ноября 2024 года в городе Баку.