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Скончался Энвер Гасанов

First News Media21:01 - Сегодня
Скончался Энвер Гасанов

Народный артист Энвер Гасанов скончался.

Об этом сообщили члены семьи народного артиста.

Отметим, что Народный артист Энвер Гасанов 10 января в 10:15 был госпитализирован в терапевтическое отделение Медицинского центра Хазар из-за ухудшения состояния.

Ему был поставлен диагноз неопределённой анемии, и оказана первичная необходимая медицинская помощь. 17 января, из-за ухудшения состояния, пациент был переведен в реанимационное отделение. 18 января состояние Народного артиста стабилизировалось, и он был переведен в неврологическое отделение медицинского учреждения.

3 февраля он был выписан домой.

Актер известен по фильмам "Семеро сыновей моих", "Дервиш взрывает Париж", "Бабек", "Пора седлать коней", "Последняя ночь детства" и другим.

Напомним, что недавно команда 1news.az подготовила расширенное интервью с покойным артистом.

Источник: АПА

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