Глава МИД Азербайджана встретился с послом Палестины по случаю завершения дипломатической миссии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился 17 марта с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Азербайджанской Республике Насиром Абдулкеримом Абдуррахманом в связи с окончанием его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили в МИД, Джейхун Байрамов поблагодарил посла Насира Абдулкерима Абдуррахмана за плодотворную дипломатическую деятельность в нашей стране и вклад в азербайджано-палестинские отношения, пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Министр поздравил посла по случаю награждения Президентом Ильхамом Алиевым орденом «Достлуг» за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между нашими странами и вручил ему орден.

На встрече были обсуждены темы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, а также региональная ситуация.

С удовлетворением говорилось о наличии повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами в политической, культурной, гуманитарной и других сферах и взаимной поддержке, оказываемой в рамках региональных, международных организаций.

Было доведено до внимания, что Азербайджан всегда поддерживал «решение двух государств» по палестинскому вопросу в соответствии с нормами международного права, в том числе резолюциями Совета Безопасности ООН, и предпринял практические шаги в этом направлении.

В ходе встречи была отмечена важность решения крайне сложной гуманитарной ситуации в Газе и соблюдения прекращения огня.

Подчеркнув, что всегда будет с гордостью вспоминать деятельность в качестве посла Палестины в дружественном Азербайджане в течение около 14 лет, посол Насир Абдулкерим Абдуррахман выразил признательность за награждение Президентом высшим орденом и оказанную ему поддержку.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.