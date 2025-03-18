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ХАМАС сообщил о гибели заложника при атаке Газы ВВС Израиля

First News Media13:55 - Сегодня
ХАМАС сообщил о гибели заложника при атаке Газы ВВС Израиля

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что при атаке, проведенной израильскими ВВС по сектору Газа минувшей ночью, один из находившихся в руках радикалов заложников погиб и двое получили ранения.

Об этом сообщило близкое к ХАМАС палестинское агентство Maan.

По информации его источника, «утром во вторник один их израильских заложников погиб, еще двое получили ранения». Он добавил, что это произошло «в результате израильской бомбардировки сектора».

Официальных заявлений со стороны ХАМАС по этому поводу пока не поступало.

Источник: ТАСС

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