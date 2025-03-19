Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили мирный процесс между Баку и Иреваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и государственный секретарь Великобритании по иностранным делам, делам содружества и развития Дэвид Лэмми провели телефонный разговор.

Как сообщили 1news.az в МИД, в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами, ситуация в регионе, а также текущее состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД Азербайджана, проинформировав коллегу о текущей ситуации в регионе и мирном процессе, подчеркнул, что, несмотря на завершение переговоров по тексту мирного соглашения, для подписания документа необходимо внести соответствующие поправки в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану. Он также отметил важность ликвидации уже неактуальной Минской группы ОБСЕ и других соответствующих структур.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.