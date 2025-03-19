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Джейхун Байрамов: Позиция Армении по Минской группе - одно из препятствий на пути к миру

First News Media21:40 - Сегодня
Джейхун Байрамов: Позиция Армении по Минской группе - одно из препятствий на пути к миру

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Королевства Нидерланды Каспером Вельдкампом.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты азербайджано-нидерландских отношений, а также текущая ситуация и реалии в регионе в постконфликтный период.

Стороны отметили важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран для обсуждения взаимных визитов, контактов в рамках различных международных мероприятий, текущего состояния и перспектив двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о ситуации в регионе, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что, несмотря на завершение переговоров по тексту мирного соглашения, его подписание осложняется территориальными претензиями Армении, закрепленными в ее конституции, а также позицией армянской стороны в отношении Минской группы и других структур ОБСЕ. Было отмечено, что устранение этих препятствий является необходимым условием для подписания соглашения.

Кроме того, министр рассказал о судебных процессах в отношении лидеров сепаратистов и лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении преступлений против Азербайджана. Он подчеркнул, что после проведения антитеррористических мероприятий Азербайджан проявил гуманность, позволив более чем 10 тыс. представителей незаконных армянских вооруженных формирований покинуть страну. В то же время арестованные лица обвиняются в преступлениях против человечности, и утверждения о якобы необоснованных арестах являются частью кампании по дискредитации Азербайджана, не имеющей под собой никаких оснований. В этом контексте была представлена информация о заключении Рабочей группы по необоснованным арестам Совета по правам человека ООН, опубликованном 13 марта 2025 года, в котором были отклонены претензии армянской стороны.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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