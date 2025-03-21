Фернанду Сантуш: Азербайджан одна из 20 самых красивых стран Европы

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш заявил, что полюбил азербайджанские национальные сладости.

Как сообщает Report, об этом Сантуш сказал на пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Гаити.

«У меня была возможность попробовать ваши сладости. Считаю, что Азербайджан одна из 20 самых красивых стран Европы. Поздравляю азербайджанский народ с праздником Новруз», - отметил он.

Напомним, что матч Азербайджан - Гаити пройдет 22 марта на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте, игра стартует в 21:45.