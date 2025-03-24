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Макгрегору грозит до 7 лет лишения свободы

First News Media22:30 - Сегодня
Макгрегору грозит до 7 лет лишения свободы

Бывшему двукратному чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору может грозить до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Irish Independent.

Директор государственного обвинения Ирландии внимательно изучил посты Макгрегора в X, опубликованные накануне беспорядков в Дублине в ноябре 2023 года. В своих сообщениях боец высказывался о мигрантах, и власти полагают, что его слова могли спровоцировать насилие со стороны ирландцев.

Согласно ирландскому законодательству, за разжигание ненависти предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. При этом обвинения Макгрегору пока не предъявлены, так как расследование продолжается.

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