Народно-республиканская партия Турции выдвинула своего кандидата на пост президента

Народно-республиканская партия Турции (CHP) объявила имя своего кандидата в президенты.

Как сообщает 1news.az, об этом партия сообщила в публикации в социальных сетях.

CHP выдвинула кандидатом в президенты Экрема Имамоглу, который в настоящее время находится под арестом и отстранен от должности мэра Стамбула.

Члены партии провели голосование под лозунгом "Наш путь долог, наш энтузиазм высок!" в течение 81 часа. В голосовании приняли участие более 14 миллионов 800 тысяч человек.