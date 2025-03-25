Олимпийские чемпионы Азербайджана лидируют в мировом рейтинге

Олимпийские чемпионы Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) продолжают лидировать в мировом рейтинге.

Как передает İdman.biz, в списке Международной федерации дзюдо (IJF) Хидаят Гейдаров имеет в активе 7254 балла, что на 2454 пункта больше, чем у ближайшего преследователя - японца Тацуки Исихары.

Другой олимпийский чемпион Азербайджана, Зелим Коцоев (100 кг), лидирует с 6112 баллами, опережая идущего на втором месте Матвея Каниковского (IJF) на 1012 очков.

Остальные ведущие азербайджанские дзюдоисты в мировом рейтинге занимают следующие позиции:

Туран Байрамов (60 кг) - 12-е место (2723 очка)

Руслан Пашаев (66 кг) - 19-е место (2246 очков)

Зелим Цкаев (81 кг) - 8-е место (3900 очков)

Эльджан Гаджиев (90 кг) - 10-е место (3002 очка)

Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) - 16-е место (2647 очков).