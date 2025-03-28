 Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

Феликс Вишневецкий17:06 - Сегодня
Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

Представитель жилищно-строительного кооператива FEBA, входящего в состав компании Melissa Group, Арзуман Муртузаев ранее заявил о том, что владельцам снесенного без официального разрешения в Ясамальском районе Баку дома была предложена компенсация в размере 651 тыс. манатов, но они запросили сумму в размере 2 млн манатов.

Хозяйка незаконно снесенного дома Элара Гаджиева в комментарии Oxu.az заявила, что А.Муртузаев говорит неправду.

«С нами никто не вел переговоров. Они намеренно и предвзято распространяют ложную информацию. Заявление о предложении 651 тысячи манатов тоже неправда. Единственное, что нам официально предложили, это 173 тысячи манатов через уведомительное письмо», - сказала Э.Гаджиева.

Читайте по теме:

Дом в Ясамальском районе Баку снесли по ошибке - ВИДЕО

Возбуждено уголовное дело по факту сноса строительной компанией Melissa Group жилого дома в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Задержан глава Melissa Group

Поделиться:
1794

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Политика

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может стать посредником в ...

В мире

Число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144 - ФОТО - ВИДЕО - ...

Политика

Азербайджан будет представлен на глобальной встрече министров климата в ...

Общество

Названо время праздничного намаза

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

В Агдам возвращается жизнь - в село Сарыджалы на первом этапе переселятся 203 семьи - ФОТО

По инициативе посольства Азербайджана в Сирии в Дамаске организован ифтар для детей-сирот - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Одна из трех пропавших подруг помещена в приют

Семья командира Игоря Кшнякина посетила место крушения самолета AZAL - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку найдена одна из трех пропавших без вести подруг

В Хырдалане пропала молодая девушка - ФОТО

Последние новости

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может стать посредником в переговорах между Новой Каледонией и Францией

Сегодня, 19:10

Число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:51

Трамп провел ифтар в Белом доме - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Азербайджан будет представлен на глобальной встрече министров климата в Копенгагене - ФОТО

Сегодня, 18:10

Орбан: Брюссель готовится к войне

Сегодня, 17:50

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Сегодня, 17:32

Состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

Сегодня, 17:25

Названо время праздничного намаза

Сегодня, 17:07

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

Сегодня, 17:06

Сямра запела на русском языке и выпустила песню на российском лейбле – ВИДЕО

Сегодня, 16:25

В Агдам возвращается жизнь - в село Сарыджалы на первом этапе переселятся 203 семьи - ФОТО

Сегодня, 16:14

Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании после года в тюрьме

Сегодня, 16:00

По инициативе посольства Азербайджана в Сирии в Дамаске организован ифтар для детей-сирот - ФОТО

Сегодня, 15:45

В Имишли произошло землетрясение

Сегодня, 15:34

Ушла из жизни профессор Тамфира Алиева

Сегодня, 15:29

Yango Ride: Более 93% пассажиров считают поездки в сервисе безопасными, количество обращений сократилось

Сегодня, 15:25

Азербайджан будет представлен на глобальной встрече министров климата в Копенгагене

Сегодня, 15:10

Путин и Эрдоган отметили положительную динамику двусторонних связей

Сегодня, 14:55

Кадры последствий мощного землетрясения в Бангкоке и Мьянме - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 14:35

В Баку ликвидируется автомобильный круг, будет снесен ресторан Şəki – ВИДЕО

Сегодня, 14:24
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25