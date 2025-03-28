Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

Представитель жилищно-строительного кооператива FEBA, входящего в состав компании Melissa Group, Арзуман Муртузаев ранее заявил о том, что владельцам снесенного без официального разрешения в Ясамальском районе Баку дома была предложена компенсация в размере 651 тыс. манатов, но они запросили сумму в размере 2 млн манатов.

Хозяйка незаконно снесенного дома Элара Гаджиева в комментарии Oxu.az заявила, что А.Муртузаев говорит неправду.

«С нами никто не вел переговоров. Они намеренно и предвзято распространяют ложную информацию. Заявление о предложении 651 тысячи манатов тоже неправда. Единственное, что нам официально предложили, это 173 тысячи манатов через уведомительное письмо», - сказала Э.Гаджиева.

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