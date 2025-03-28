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Дом в Ясамальском районе Баку снесли по ошибке - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:50 - Сегодня
Дом в Ясамальском районе Баку снесли по ошибке - ВИДЕО

Ранее в Сети появились кадры сноса строительной компанией Melissa Group здания, расположенного в Ясамальском районе столицы по адресу: массив Биринджи Алатава, улица Абдулвахаба Саламзаде, 118B.

Во время сноса жилой дом, несмотря на присутствие жильцов внутри, был разрушен с помощью экскаватора.

Владелец снесенного дома Хабиб Гаджиев утверждает, что на протяжении трех лет строительная компания пыталась выселить его семью, а поскольку он не согласился покинуть дом, его попытались снести принудительно, сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər.

Х.Гаджиев также заявил, что компания не предложила ему официальной компенсации за жилье.

Представитель жилищно-строительного кооператива FEBA, входящего в состав компании Melissa Group, Арзуман Муртузаев заявил, что компания не давала распоряжения о сносе, рабочие совершили ошибку.

«Рабочий, с которым у нас был заключен договор, ошибочно произвел снос, не зная, что там кто-то живет. Это была ошибка. В данном районе находилось 55 домов, жильцы 54-х из них были переселены по соглашению. Хабибу Гаджиеву мы предложили сумму в размере 651 тысячи манатов, что значительно превышает рыночную стоимость, но он требует около 2 миллионов», - сказал Арзуман Муртузаев.

В свою очередь, Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку провело осмотр территории и установило, что снос проводился без соответствующего разрешения - поскольку работы велись в нарушение действующего законодательства, снос был остановлен и задокументирован в сотрудничестве с соответствующими органами.

В МВД АР сообщили, что задержаны исполнитель работ компании и экскаваторщик, выполнявший снос - по факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР.

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