Азербайджанский арбитр получил назначения на матчи отборочного цикла ЧЕ

Арбитр ФИФА Фарида Лютфалиева получила очередное назначение на международные матчи.

Как сообщает İdman.biz, она будет судить матчи Лиги B второго отборочного этапа чемпионата Европы среди женских команд до 19 лет.

Фарида будет главным арбитром в матчах группы II: 1 апреля — между Фарерскими островами и Молдовой, а также 7 апреля в игре Молдова — Кипр. 4 апреля арбитр ФИФА исполнит функции четвертого судьи во встрече Эстония — Молдова. Помощником судьи в этих матчах будет Гюльнюра Акберзаде.

Отметим, что игры группы пройдут в Молдове.