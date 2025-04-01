Бывший футболист «Азала» вызван в сборную мировых легенд футбола

Бывший футболист ПФК «Азал», а сегодня один из самых известных футбольных инфлюенсеров (331 тыс. подписчиков в Instagram, 1,9 млн подписчиков в TikTok) Нугзар Квиртия получил невероятную возможность принять участие в Матче легенд, который соберет настоящих титанов футбольного мира в столице Казахстана на «Астана Арене» 25 апреля.

Об этом 1news.az сообщил Н.Квиртия, отметив, что в предстоящем матче бок о бок сыграет с футболистами, которые являются символами целых эпох в мировом футболе. В их числе значатся такие имена, как Хавьер Занетти, Марко Матерацци, Кларенс Зеедорф, Эстебан Камбьяссо, Димитар Бербатов, Клод Макелеле и т.д.

Отметим, что Нугзар Квиртия защищал цвета таких именитых команд, как «Спартак Москва», «Химки», тунисский «Эсперанса» и, конечно, азербайджанские «Азал» и «Товуз» - с 2009 года Нугзар живет в Баку и занимается развитием футбола в Азербайджане.