Азербайджанская шахматистка входит в Топ-10 на ЧЕ

Азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллааева входит в Топ-10 на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин, который проходит на Родосе (Греция).

Как передает İdman.biz, Бейдуллааева оказалась единственной представительницей Азербайджана, которой удалось выиграть две стартовые партии континентального первенства. Во втором туре она одержала победу над Яной Шнайдер (Германия). В активе Говхар два очка из двух возможных, и она занимает десятое место в турнирной таблице.

Еще четыре азербайджанские шахматистки — Гюльнар Мамедова, Туркан Мамедъярова, Аян Аллахвердиева и Сабина Ибрагимова — набрали по полтора очка и занимают 27, 33, 34 и 37 места соответственно.