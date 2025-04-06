Команда Азербайджана по вольной борьбе завершила Гимназиаду с 10 медалями - ФОТО

Команда Азербайджана по вольной борьбе успешно выступила на Спортивных играх Гимназиады, проходящих в Сербии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вольники завершили соревнования с 10 медалями.

Бронзовые награды в последних поединках завоевали Хаял Шукюрлю (68 кг), Эльвин Наджафзаде (75 кг) и Турал Эйнуллаев (85 кг).

Напомним, что ранее Эльман Исмаилов (38 кг) и Ибрагим Гасанов (44 кг) стали победителями Гимназиады, Гусейн Рзазаде (41 кг), Фарид Гусейнли (52 кг) и Мухаммед Гасанлы (62 кг) стали вторыми, а Тамерлан Намазлы (48 кг) и Эльджан Гасанов (57 кг) - третьими.