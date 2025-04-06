Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу на Гимназиаде

Сегодня в Сербии стартуют спортивные игры Гимназиады.

В первый день соревнований выступят и азербайджанские спортсмены.

Наши представители вступят в борьбу в 6 видах спорта - фехтование, борьба, шахматы, бадминтон, теннис и спортивная гимнастика.

Отметим, что в соревнованиях, которые завершатся 12 апреля, примут участие 2742 спортсмена из 56 стран.

В целом, Азербайджан будет представлен на соревнованиях 191 спортсменом в 18 видах спорта - спортивной гимнастике (Нови-Сад), стрельбе из лука, баскетболе 3х3, пляжном волейболе, боксе, шахматах, настольном теннисе (Златибор), бадминтоне, парабадминтоне, плавании, параплавании, настольном теннисе (Ужице), таэквондо, карате (Пожега), дзюдо, борьбе (Лучани), фехтовании (Нова-Варош), легкой атлетике (Прибой).