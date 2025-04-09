Юные азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Италии

Юные азербайджанские дзюдоисты поведут борьбу на Кубке Европы, который пройдет в итальянском городе Линьяно.

Как говорится в сообщении Федерации дзюдо Азербайджана, нашу страну на соревнованиях представят семь спортсменок в пяти весовых категориях.

В состав сборной вошли Фарида Мирзоева (48 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг), Гюльнара Байрамова и Вюсала Гаджиева (обе — 57 кг), Нильгюн Рзаева и Лейла Атаева (обе — 63 кг), а также Парвана Абдуллаева (70 кг).

Юных спортсменок будут сопровождать главный тренер женской национальной команды Саша Херкенрат-Вимар и тренер юниорской сборной Имамверди Мамедов.

Кубок Европы, в котором примут участие 534 спортсмена из 29 стран, пройдёт 12–13 апреля.