 Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

First News Media21:08 - Сегодня
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Горуского направления.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

9 апреля с 19:25 до 19:35 с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Хазнавар и Ханазах Горусского района, подразделения вооруженных сил Армении подвергли прерывистому обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Наши подразделения приняли адекватные меры реагирования в указанных районах.

Поделиться:
319

Актуально

Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Мнение

​​​​​​​Фариз Исмаилзаде о форуме в Университете АДА: Речь Президента Ильхама ...

В мире

Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении Китая до 125%

Политика

В Москве обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения

Политика

В Бельгии прошли слушания по предвзятому проекту резолюции об азербайджано-армянских отношениях

Азербайджанская и иранская делегации ознакомились с Бакинским международным морским торговым портом - ФОТО

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

МИД Азербайджана выразил соболезнования Доминикане

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Европейский центр Азербайджана адресовал заявление к мировому сообществу и международным организациям в связи с днем просвещения по вопросам минной опасности

Позиции Азербайджанской Армии подверглись интенсивному обстрелу с различных направлений

Разоблачена очередная ложь Минобороны Армении

Обсуждено сотрудничество между парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом

Последние новости

Арт-центр Nine Senses создает гармонию духа, тела и разума - ФОТО

Сегодня, 23:34

​​​​​​​Фариз Исмаилзаде о форуме в Университете АДА: Речь Президента Ильхама Алиева еще раз подчеркнула важную роль Азербайджана на мировой арене

Сегодня, 23:33

Азербайджанский борец взял серебро чемпионата Европы

Сегодня, 23:20

В Бельгии прошли слушания по предвзятому проекту резолюции об азербайджано-армянских отношениях

Сегодня, 23:00

Американцы запасаются продуктами из-за пошлин Трампа

Сегодня, 22:40

Азербайджанская и иранская делегации ознакомились с Бакинским международным морским торговым портом - ФОТО

Сегодня, 22:20

Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении Китая до 125%

Сегодня, 22:00

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Сегодня, 21:20

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Сегодня, 21:08

В Сумгайыте шесть человек госпитализированы из-за укуса собаки

Сегодня, 21:00

Лейла и Арзу Алиевы встретились с молодыми пчеловодами - ФОТО

Сегодня, 20:45

МИД Азербайджана выразил соболезнования Доминикане

Сегодня, 20:30

В Москве обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения

Сегодня, 20:15

В Нью-Йорке пройдет международная конференция, организуемая Бакинской инициативной группой

Сегодня, 20:00

В Агдаме эвакуатор насмерть сбил пешехода

Сегодня, 19:45

Юные азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Италии

Сегодня, 19:30

Зима близко: ученым из США удалось возродить «страшных волков», вымерших больше 10 тысяч лет назад – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:14

Состоялась экспертная встреча между военными пилотами Азербайджана и Италии

Сегодня, 19:03

Букмекеры назвали пять главных фаворитов конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

Страны ЕС утвердили торговые тарифы против США

Сегодня, 18:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50