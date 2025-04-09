Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Горуского направления.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

9 апреля с 19:25 до 19:35 с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Хазнавар и Ханазах Горусского района, подразделения вооруженных сил Армении подвергли прерывистому обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Наши подразделения приняли адекватные меры реагирования в указанных районах.