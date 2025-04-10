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Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

First News Media00:02 - Сегодня
Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Джорджи Мешвилишвили завоевал золотую медаль на проходящем в столице Словакии Братиславе чемпионате Европы.

Как передает Report, в финальной схватке в весовой категории до 125 кг наш спортсмен одолел представителя Грузии Соломона Манашвили.

Это первая золотая медаль сборной Азербайджана на текущем чемпионате.

Отметим, что ранее азербайджанские борцы Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кенан Гейбатов (70 кг) и Аганазар Новрузов (74 кг) стали бронзовыми призерами, а Осман Нурмухаммедов (92 кг) завоевал серебро.

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