Гимназиада: 10 азербайджанских боксеров начали с победы

На Играх ISF U15 в рамках Гимназиады стартовали состязания боксеров.

Как сообщает корреспондент İdman.biz в Сербии, в первый день соревнований, проходящих в Златиборе, 10 спортсменов сборной Азербайджана одержали победу в стартовых поединках.

В составе нашей команды победу одержали: Бабек Абдуллаев (40 кг), Азад Мамедли (44 кг), Исмаил Асланлы (50 кг), Юсиф Али (52 кг) и Камаля Гасанова (54 кг). Все они вышли в полуфинал и гарантировали себе минимум бронзовые медали.

В финал прошли Айсана Мириева, Лейла Махмудлу (51 кг), Нурлан Мусаибли (66 кг), Зиреддин Рустамли (70 кг), Мехран Расулов (75 кг).

Другой наш боксер, Нариман Али (54 кг), в полуфинале проиграл и завершил свои выступления в Гимназиаде с бронзовой медалью.

Стоит отметить, что соревнования среди боксеров завершатся 12 апреля.