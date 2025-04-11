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Гимназиада: В первый день соревнований по дзюдо азербайджанские спортсмены завоевали 4 медали

First News Media21:20 - 11 / 04 / 2025
Гимназиада: В первый день соревнований по дзюдо азербайджанские спортсмены завоевали 4 медали

На проходящих в Сербии Всемирных школьных спортивных играх (Гимназиада) стартовали соревнования по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований, организованных в городе Лучани, на пьедестал почета поднялись 4 азербайджанских спортсмена.

Выступающая в весовой категории 44 кг Ягмур Абдуллаева завоевала золотую медаль, победив в финале соперницу из Монголии Буянблег Батхуд.

В поединках за бронзовые медали Фатимейизахраханым Мамедзаде (36 кг) одолела спортсменку из Монголии Кишигмаа Доринаньид, Наргиз Мамедова (40 кг) – бразильянку Алессию Шердана, а Мухаммедали Мехди (73 кг) – серба Богдана Вучковича. Рагим Алиев (55 кг), Давуд Байрамов (66 кг) и Джамал Буниятов (81 кг) заняли 5-е место в своих весовых категориях.

В утешительных встречах проиграли Нуру Садыгзаде (55 кг), Агшин Байрамов (60 кг), Шовкет Керимова (48 кг) и Сунай Мамедова (52 кг).

Отметим, что соревнования по дзюдо завершатся 12 апреля.

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