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Азербайджанский борец греко-римского стиля взял серебро чемпионата Европы

First News Media20:55 - Сегодня
Азербайджанский борец греко-римского стиля взял серебро чемпионата Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Словакии Братиславе.

Опытный спортсмен проиграл в финале соревнований россиянину Эмину Сефершаеву (UWW).

Отметим, что Эльданиз Азизли является чемпионом Европы 2018 и 2022 годов. Сегодня Мурад Мамедов (63 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг) будут бороться за бронзовые медали.

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