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В процессе регистрации волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы 1 зафиксирован рекордный показатель - ФОТО

First News Media18:45 - Сегодня
В процессе регистрации волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы 1 зафиксирован рекордный показатель - ФОТО

Завершился этап регистрации для участия в программе волонтеров Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2025, организатором которого выступает операционная компания «Бакинское городское кольцо».

В ходе регистрации зафиксирован рекордный показатель.

Как сообщили в компании, всего за 48 часов было подано более 31 000 заявок — этот показатель стал рекордным за всю историю проведения Гран-при Азербайджана.

В прошлом году эта цифра составила 16 000.

Отметим, что в 2024 году активное участие в организации Гран-при Азербайджана приняли 2000 волонтеров.

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