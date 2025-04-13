Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли стал победителем чемпионата Европы, который прошел в столице Словакии Братиславе.

Как передает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 60 кг, победил в финале серба Георгия Тибилова.

Это второе золото Н.Мамедли на чемпионатах Европы.

Отметим, что ранее борцы вольного стиля завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) стал чемпионом Европы, Осман Нурмагомедов (92 кг) взял серебро, а Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Хейбатов (70 кг) и Аганазар Новрузов (74 кг) удостоились бронзовых медалей.

Среди борцов греко-римского стиля Эльданиз Азизли (57 кг) получил серебро, а Ислам Аббасов (87 кг) - бронзу, таким образом сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы в командном зачете. Еще одну бронзу в копилку команды добавила Жаля Алиева (57 кг).