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Успешно выступившие на Гимназиаде азербайджанские спортсмены вернулись на родину - ФОТО

First News Media21:55 - Сегодня
Успешно выступившие на Гимназиаде азербайджанские спортсмены вернулись на родину - ФОТО

Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на Всемирных школьных спортивных играх (Гимназиада), проходивших в городе Златибор (Сербия), вернулись на родину.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали представители СМИ, болельщики и родные спортсменов.

Отметим, что Азербайджан был представлен на соревнованиях 191 спортсменом в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, стрельба из лука, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис, бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис, тхэквондо, карате, дзюдо, борьба, фехтование и легкая атлетика.

По итогам соревнований сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 85 медалей — 35 золотых, 12 серебряных и 28 бронзовых.

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