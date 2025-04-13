Успешно выступившие на Гимназиаде азербайджанские спортсмены вернулись на родину - ФОТО
Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на Всемирных школьных спортивных играх (Гимназиада), проходивших в городе Златибор (Сербия), вернулись на родину.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали представители СМИ, болельщики и родные спортсменов.
Отметим, что Азербайджан был представлен на соревнованиях 191 спортсменом в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, стрельба из лука, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис, бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис, тхэквондо, карате, дзюдо, борьба, фехтование и легкая атлетика.
По итогам соревнований сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 85 медалей — 35 золотых, 12 серебряных и 28 бронзовых.