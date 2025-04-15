Интриги Парижа и манипуляции Иревана: Что скрывается за маской «беспокойства»?

На фоне систематических военных провокаций Армении на условной границе, вновь усилились ее политические инсинуации, которые активно подпитываются вмешательством внешним.

Говоря о внешнем влиянии, прежде всего подразумевается Франция.

Париж провоцирует

На днях министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность «ростом напряженности на границе» и в этом контексте надежду на расширение миссии ЕС в Армении, передали армянские СМИ. Об этом же в соцсетях сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

«Я очень обеспокоен ростом напряженности на границе. Я надеюсь, что европейская миссия, развернутая там на месте (в Армении), сможет расшириться, чтобы иметь возможность наблюдать и сдерживать эту напряженность (на армяно-азербайджанской границе). Мирный договор должен быть подписан, а произвольно задержанные, заключенные, должны быть освобождены», - заявил Барро по прибытии на встречу европейских министров иностранных дел в Люксембурге.

Баку отвечает

Дестабилизирующее вмешательство третьих стран, в том числе Франции, в региональные вопросы в МИД Азербайджана назвали одним из препятствий на пути к долгосрочному миру с Арменией.

«Поставка Францией смертоносного оружия в Армению, а также ее устойчивая антиазербайджанская позиция, не способствующая миру, противоречат выраженной обеспокоенности министра Жана-Ноэля Барро по поводу региональной напряженности. Такая двойственность разоблачает лицемерие Франции», - написал вчера пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответной публикации на своей странице в соцсети Х.

«Несмотря на то, что завершение работы над проектом мирного договора является важным шагом, подписание мирного соглашения и достижение устойчивой стабильности требуют решения ключевых вопросов, в частности, территориальных претензий в Конституции Армении, а также прекращения дестабилизирующих внешних вмешательств, включая французское», - отметил Гаджизаде.

«Кроме того, попытки препятствования судебным процессам в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях против человечности, являются не только вмешательством во внутренние дела, но и подрывают ответственность за такие преступления», - добавил он.

Сегодня Айхан Гаджизаде дал еще более развернутый комментарий относительно претензий французских официальных лиц к Азербайджану. «Мы решительно отвергаем и осуждаем высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которые также процитировал посол этой страны в Азербайджане», - заявил Гаджизаде. - Двойственный подход во французской политике - заявления о намерениях о мире и поведение, приводящее к конфликту, - демонстрирует тревожное несоответствие. Такая лицемерная политика подрывает перспективы прочного мира в регионе».

France's supply of lethal weapons to #Armenia as well as long-lasting anti-Azerbaijani position that do not serve peace contradicts Minister Jean-Noël Barrot's @JNBarrot expressed concern over regional tensions. This duality exposes France's hypocrisy.



While the finalization of… https://t.co/mo0KC1YjlH — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2025

Он еще раз констатировал, что поставки Францией смертоносного оружия в Армению, наряду с ее продолжающейся антиазербайджанской позицией, подрывают мирный процесс, и это абсолютно противоречит публичным выражением обеспокоенности министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро по поводу региональной напряженности. По его словам, хотя завершение работы над проектом мирного соглашения является важным событием, французская сторона прекрасно понимает, что для его подписания и установления устойчивой стабильности наряду с другими вопросами необходимо устранение ключевых проблем, в частности территориальных претензий в Конституции Армении, а также официальный роспуск Минской группы и других связанных с ней структур ОБСЕ.

«Воспрепятствование судебным процессам над обвиняемыми в преступлениях против человечности является не только вмешательством в суверенитет страны, но и подрывает процесс установления ответственности за ужасающие злодеяния. Такое вмешательство Франции служит сохранению безнаказанности, защищая преступников», - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

«Вместо того, чтобы вмешиваться в наши региональные дела, Франция должна отказаться от своей неоколониальной политики, особенно на ее заморских территориях и в Африке, которая подвергается резкой критике не только со стороны Азербайджана, но и различных государств. Французский неоколониализм, эксплуатируя местное население и его ресурсы, всегда ставил интересы Парижа выше благополучия этих государств, а также создавал долгосрочную нестабильность и этническую напряженность», - отметил он.

Не секрет, что внешняя политика Франции демонстрирует моральный провал ее так называемой «цивилизационной миссии».

«Мы требуем от Франции положить конец шагам, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе», - подчеркнул пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Армения хитрит

Как видно, Париж целенаправленно, как заявлениями, так и действиями, воодушевляет армянский реваншизм, вдохновляя Иреван на новые политические манипуляции. Они в последнее время тоже заметно участились.

Так, глава МИД Армении Арарат Мирзоян на днях отметил готовность Иревана подписать мирное соглашение и распустить Минскую группу ОБСЕ одновременно: «Наша позиция по роспуску Минской группы ясна. Мы считаем, что в тот момент, когда конфликт перестанет существовать (а это может быть подписание соглашения), Минская группа, созданная для (решения) конфликта, больше не будет нужна. Мы готовы реализовать эти два действия одновременно». По сообщению армянских СМИ, министр пояснил, что речь идет о том, чтобы подписать соглашение и совместно выступить с инициативой прекращения деятельности Минской группы, обратившись к другим партнерам ОБСЕ, Секретариату и государствам-членам. «Мы также неоднократно излагали свою позицию по вопросу Конституции. Во-первых, мы убеждены, что в нашей Конституции такой проблемы (территориальные претензии к Азербайджану) нет. Более того, в Конституции Азербайджана такая проблема есть - это Акт о независимости, содержащий территориальные претензии к Армении», - сказал Мирзоян, по словам которого вопрос «решается подписанием самого мирного договора».

О готовности Армении одновременно подписать мирное соглашение с Азербайджаном и распустить Минскую группу ОБСЕ заявил сегодня армянский премьер Никол Пашинян, сообщает ТАСС. «Мы понимаем выдвинутую Азербайджаном повестку по роспуску Минской группы ОБСЕ. Действительно, если мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта, а мы ее закрываем, то зачем нужен формат, который занимается его урегулированием? Но Минская группа ОБСЕ де-факто имеет более широкий контекст, и мы хотим убедиться, что Азербайджан не расценивает этот шаг как шаг к закрытию конфликта на своей территории и переносу его на Армению. Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день», - сказал он в парламенте Армении.

Азербайджан разоблачает

Это высказывание Пашиняна ярко иллюстрирует откровенное лукавство армянской стороны и ее стремление ввести в заблуждение мировое сообщество. То есть, с одной стороны, признавая, что Минская группа ОБСЕ де-факто утратила свою актуальность, Пашинян в то же время выдвигает бредовый аргумент - «мы хотим убедиться, что Азербайджан не расценивает этот шаг как шаг к закрытию конфликта на своей территории и переносу его на Армению».

Более чем абсурдное утверждение, особенно учитывая, что именно Азербайджан инициировал роспуск Минской группы ОБСЕ. С другой стороны, Азербайджан многократно подчеркивал, что конфликт завершен и что у него нет территориальных претензий к Армении.

На самом деле, своим нелогичным заявлением Пашинян пытается обосновать настрой Армении на затягивание процесса роспуска МГ ОБСЕ, а возможно, на ее бесконечное сохранение, а ответственность переложить на Азербайджан.

Что, собственно, соответствует долгосрочной политической стратегии Иревана и его европейских покровителей на использование этого института как одного из инструментов для максимального затягивания мирного процесса и, соответственно, продления политической нестабильности в регионе.

Абсолютно алогичны и попытки проводить параллели и равенство между Конституцией Азербайджана и Конституцией Армении. Нет никакого повода для фальшивой «обеспокоенности» армянской стороны в отношении положений Конституции Азербайджана. Конституционный Акт о государственной независимости 1991 года, упомянутый в Конституции Азербайджана, и Декларация независимости 1918 года не содержат территориальных притязаний к Армении.

«В Конституции Азербайджана нет никаких упоминаний о географических названиях или территориях современной Республики Армения, - заявил на днях глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. - Думаю, что наши армянские коллеги очень хорошо это знают, в противном случае они обязательно подняли бы этот вопрос.

Ведь, как известно, правовые системы Армении, Азербайджана, Турции и других стран в целом схожи.

Невозможно заключать международные соглашения, если их положения противоречат Конституции страны».

Между тем, армянская Конституция открыто ссылается на Декларацию независимости, призывающую к «воссоединению Армении и Нагорного Карабаха», что считается открытой территориальной претензией к Азербайджану.

Поэтому Баку ставит главным условием для подписания мирного соглашения, помимо роспуска МГ ОБСЕ, внесение в Конституцию Армении изменений, которые положат конец ее территориальным претензиям к Азербайджану

«До тех пор, пока не будет подписан мирный договор и Армения не откажется полностью от всех территориальных претензий к Азербайджану, которые все еще присутствуют в их конституции, и не продемонстрирует искренность в своем поведении для нормализации отношений с Азербайджаном, угроза нового военного противостояния будет существовать всегда», - предостерегает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджан поступательно продвигает свою повестку на установление устойчивого мира, стабильности и безопасности в регионе.

Со своей стороны, Армения и ее покровители, в первую очередь Франция, под маской ложной «обеспокоенности» за мирный процесс на самом деле скрывают усиленное стремление заморозить этот самый процесс.

Точно так же, как десятилетиями предпринимались попытки заморозить урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и закрепить оккупацию.

Вплоть до осени 2020 года. Стоит ли снова напоминать Армении то, чем она для нее закончилась?..