Интриги Парижа и манипуляции Иревана: Что скрывается за маской «беспокойства»?

На фоне систематических военных провокаций Армении на условной границе, вновь усилились ее политические инсинуации, которые активно подпитываются вмешательством внешним.

Говоря о внешнем влиянии, прежде всего подразумевается Франция.

Париж провоцирует

На днях министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность «ростом напряженности на границе» и в этом контексте надежду на расширение миссии ЕС в Армении, передали армянские СМИ. Об этом же в соцсетях сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

«Я очень обеспокоен ростом напряженности на границе. Я надеюсь, что европейская миссия, развернутая там на месте (в Армении), сможет расшириться, чтобы иметь возможность наблюдать и сдерживать эту напряженность (на армяно-азербайджанской границе). Мирный договор должен быть подписан, а произвольно задержанные, заключенные, должны быть освобождены», - заявил Барро по прибытии на встречу европейских министров иностранных дел в Люксембурге.

Баку отвечает

Дестабилизирующее вмешательство третьих стран, в том числе Франции, в региональные вопросы в МИД Азербайджана назвали одним из препятствий на пути к долгосрочному миру с Арменией.

«Поставка Францией смертоносного оружия в Армению, а также ее устойчивая антиазербайджанская позиция, не способствующая миру, противоречат выраженной обеспокоенности министра Жана-Ноэля Барро по поводу региональной напряженности. Такая двойственность разоблачает лицемерие Франции», - написал вчера пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответной публикации на своей странице в соцсети Х.

«Несмотря на то, что завершение работы над проектом мирного договора является важным шагом, подписание мирного соглашения и достижение устойчивой стабильности требуют решения ключевых вопросов, в частности, территориальных претензий в Конституции Армении, а также прекращения дестабилизирующих внешних вмешательств, включая французское», - отметил Гаджизаде.

«Кроме того, попытки препятствования судебным процессам в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях против человечности, являются не только вмешательством во внутренние дела, но и подрывают ответственность за такие преступления», - добавил он.

Сегодня Айхан Гаджизаде дал еще более развернутый комментарий относительно претензий французских официальных лиц к Азербайджану. «Мы решительно отвергаем и осуждаем высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которые также процитировал посол этой страны в Азербайджане», - заявил Гаджизаде. - Двойственный подход во французской политике - заявления о намерениях о мире и поведение, приводящее к конфликту, - демонстрирует тревожное несоответствие. Такая лицемерная политика подрывает перспективы прочного мира в регионе».

