Сборная Азербайджана по боксу заняла первое место на международном турнире «Великий Шелковый путь»

Сборная Азербайджана по боксу заняла первое место в командном зачете на организованном в Баку международном турнире "Великий Шелковый Путь".

Как сообщает Report, члены команды завоевали в целом 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Лучшими боксерами турнира среди женщин была признана Зейнаб Рагимова (Азербайджан), среди мужчин - Всеволод Шумков (Россия).

Отметим, что Зейнаб Рагимова (52 кг), Айнур Рзаева (+81 кг), Субхан Мамедов (48 кг), Ниджат Гусейнов (51 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Наби Искендеров (67 кг), Сейиджамшид Джафаров (75 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг) стали победителями турнира, Маржона Савриева (50 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) завоевали серебряные медали, а Шамиль Аскеров, Таги Насибов (оба 60 кг), Руслан Рустамов (63,5 кг), Мамед Гулиев (86 кг), Анаханым Исмаилова (48 кг), Бахрия Ибрагимова (54 кг) и Айнур Микаилова (57 кг) - бронзовые.