Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Нефтчи» в центральном матче 31-го тура

Агдамский "Карабах" обыграл бакинский "Нефтчи" в центральном матче 31-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова завершилась разгромной победой агдамцев - 3:0.

В составе "скакунов" отличились Абдулла Зубир (22), Яссин Бензия (40, пен) и Нариман Ахундзаде (41).

За шесть туров до окончания сезона подопечные Гурбана Гурбанова лидируют в турнирной таблице, набрав 76 очков. "Нефтчи" набрал 35 баллов и находится на шестом месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" сыграл вничью с "Туран Товуз" (1:1), а "Сабах" одержал победу над "Сабаил" со счетом 3:2.