Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях

Наша встреча (с Председателем Китая Си Цзиньпином – ред.) в Астане и принятая по её итогам совместная декларация являются историческим событием и открывают новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Выступая во время двусторонней встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, я отметил, что принятая Декларация официально превращает КНР и Азербайджан в стратегических партнеров, и это большое достижение и большая ответственность», - подчеркнул глава государства. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что подобный обмен визитами на высоком уровне придаст дополнительный импульс процессу углубления межгосударственных отношений.