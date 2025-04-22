МИД Азербайджана и Алжира провели политические консультацит - ФОТО
В Алжире состоялся второй раунд азербайджано-алжирских межмидовских политических консультаций.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, консультации были организованы в рамках визита азербайджанской делегации в Алжир.
Делегацию Азербайджана возглавил замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев, Алжира – генеральный секретарь МИД Лунес Маграман.
Стороны провели широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних политических, экономических, торговых и межпарламентских связей. Было отмечено наличие перспектив развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также в области возобновляемых источников энергии.
Обсуждались возможности расширения взаимного сотрудничества в многостороннем формате, особенно в рамках международных организаций, включая ООН, ОИС и Движение неприсоединения.
Алжирской стороне была предоставлена информация о постконфликтной ситуации и мирном процессе в регионе Южного Кавказа, в том числе о восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
В ходе политических консультаций стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.