Стало известно, кто возглавит «Реал» на клубном ЧМ в случае увольнения Анчелотти

Директор мадридского «Реала» Сантьяго Солари уже предупреждён, что он станет временным тренером «сливочных» на клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня, в случае возможного увольнения Карло Анчелотти до начала данного турнира.

Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в руководстве «сливочных» считают, что потенциальное назначение Солари в качестве временного тренера является идеальным решением, поскольку оно позволило бы избежать негатива в отношении будущего главного тренера команды в случае её неудачного выступления на клубном чемпионате мира.

Подчёркивается, что боссы «Реала» не примут решение об увольнении Анчелотти, пока у «сливочных» будут оставаться математические шансы на победу в Ла Лиге.

Источник: «Чемпионат»