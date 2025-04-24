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Факелы ненависти: почему в Армении жгут флаги и чем это может обернуться

Фарида Багирова16:10 - Сегодня
Факелы ненависти: почему в Армении жгут флаги и чем это может обернуться

Факел – этот символ света и тепла в руках разъяренной толпы превращается в инструмент зловещего ритуала, демонстрируя истинную сущность тех, в чьих сердцах пылает огонь яростной ксенофобии и злобного шовинизма.

Вчера вечером в столице Армении вновь были зажжены факелы, но не столько как знак памяти по жертвам так называемого «геноцида армян», сколько как проявление нетерпимости, ненависти и расизма.

Буквально с самого начала акции ее маргинальные участники демонстративно сожгли флаги Турции и Азербайджана. Тем самым, акция продемонстрировала свое истинное предназначение, став очередным актом агрессии, политического мракобесия и ксенофобской истерии.

Сожжение государственных флагов Турции и Азербайджана - эта ежегодная организованная акция, открыто демонстрирующая ненависть и болезненную гордость за нее, по сути, является политическим хулиганством, прикрытым патриотизмом.

Судя по тому, что флаги Азербайджана и Турции в Армении сжигают ежегодно, а порой и чаще, складывается впечатление, что в стране предусмотрительно заготовлен их внушительный запас, исключительно для того, чтобы армяне моги периодически изливать на них свою накопившуюся злобу.

На самом деле за этим массовым организованным действием стоит вполне конкретная идеология - цехакронизм, фашистское учение приспешника нацистов Гарегина Нжде. В современной Армении оно фактически возведено в ранг ключевого элемента государственной политики, а его автор почитается как национальный герой.

Это идеология, в которой Азербайджан и Турция объявлены врагами по определению, история превращена в инструмент мести, а каждая акция «памяти» - в армянский вариант «Варфоломеевской ночи» - ритуал ненависти, злобы и истерии.

И пока колонна с факелами шествовала по улицам Иревана, вместе с ней шагали фанатизм и человеконенавистничество, скрытые под маской «памяти» и «исторической справедливости».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия в Иреване, и назвал это провокацией, сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика», - отметила Багдасарян.

Однако эта реакция, которая на первый взгляд может показаться голосом разума в бушующем хоре истерии, пришла постфактум и скорее выглядит как политическая необходимость, чем искреннее неприятие происходящего. То есть, официальная позиция премьера прозвучала слишком поздно и чересчур тихо, и потонула в шуме фактов - то есть, факелы уже зажглись, толпа прошлась, а флаги сгорели.

И все это произошло в самом центре армянской столицы, на глазах у властей, которые, будь на то политическая воля, могли бы предотвратить эту практику - ту самую, которую они сами же назвали «провокационной и подстрекательской». Если премьер Армении действительно считает подобные акции неприемлемыми, то почему они каждый год происходят в Иреване и с каждым годом становятся все более радикальными?

Сожжение флагов - не просто оскорбление, это симптом многовекового комплекса, в котором на соседа смотрят исключительно как на врага. Это откровенная демонстрация враждебности, попытка воспитать в новых поколениях армян не стремление к миру, а жажду реванша и слепую ненависть.

История не раз доказывала: за пожарами, разожженными факелами ненависти, неизбежно следуют бедствия. Вспомним Германию 1930-х годов, когда толпы сжигали книги и флаги, а политики делали вид, что «осуждают», хотя на деле лишь подогревали страсти, тем самым открывая путь к самой темной эпохе XX века.

И если международное сообщество будет и далее закрывать глаза на подобные акции, то пожары этнической ненависти в Иреване могут перерасти в большой пожар в регионе.

Так что, Армения сегодня стоит перед серьезным выбором: либо она откажется от игр в «факельные шествия» и станет частью мирного, стабильного и безопасного региона, либо, продолжая культивировать вражду, рискует сгореть в пепле собственной ненависти и злобы.

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