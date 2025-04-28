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Мухтар Бабаев: НПО были в центре обсуждения и процесса принятия решений на COP29

First News Media14:30 - Сегодня
Мухтар Бабаев: НПО были в центре обсуждения и процесса принятия решений на COP29

Проведенная Азербайджаном конференция COP29 - это история большого успеха для нашей страны. Это был важный шаг не только для нас, но и с точки зрения усиления борьбы с изменением климата в глобальном масштабе. Результаты COP29 также показывают, что международное сотрудничество вступило в новый этап.

Об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев в ходе выступления на Форуме «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира», проходящего в Баку 28 апреля.

Он отметил, что одним из главных приоритетов Азербайджана на COP29 были инклюзивность и прозрачность. «Мы хотели вовлечь в этот процесс все гражданское общество, особенно НПО, и мы рады, что наши партнеры поддержали нас в этом вопросе. НПО не могли оставаться в стороне от процесса. Напротив, они были в центре обсуждения и принятия решений. Для нас было жизненно важно услышать голоса каждой категории общества и вовлечь их в эту борьбу. Еще одной нашей целью на COP29 было навести мост между Югом и Севером. Нашей целью было найти устойчивые решения не только для нашего региона, но и стабильности и развития всего мира. Считаю, что мы во многом достигли этой цели», - подчеркнул М. Бабаев.

По его словам, в ходе СОР29 все НПО были приглашены на климатические инициативы: «На различных площадках было проведено большое число обсуждений и встреч. Мы получили сильную поддержку со стороны представителей общества, НПО, и это сыграло важную роль в успехе процесса. Обсуждения и переговорный процесс были достаточно напряженными, поскольку вопрос финансовой поддержки со стороны развитых стран развивающимся государствам является широко обсуждаемым вопросом. Однако в итоге финансовая помощь, выделенная из Глобального Севера, достигла 300 миллиардов долларов. Это первый случай в истории СОР и расценивается как большой успех».

Расценив запуск Фонда для возмещения потерь и ущерба еще одним положительным результатом, М. Бабаев сказал: «Этот фонд был создан для компенсации ущерба, нанесенного изменением климата, и это - большой шаг, предпринятый на пути к климатическим правам и справедливости. Успехи, достигнутые на СОР29, вселяют надежду, что борьба с изменением климата будет вестись более эффективно и всесторонне в глобальном масштабе».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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