Тофик Аббасов: Баку и Тегеран переформатируют диалог ради общего будущего

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан – это очень важное событие в двусторонних отношениях, призванное открыть в них новую страницу сотрудничества, заявил 1news.az политический обозреватель Тофик Аббасов.

«Несмотря на то, что до недавних пор у нас были очень напряженные моменты во взаимоотношениях, было недопонимание, а третьи силы предпринимают попытки накалить обстановку между двумя соседними братскими странами, лидеры наших государств всегда подчеркивают, что у наших народов одни и те же истоки, корни, языковые, религиозные и прочие особенности. И, безусловно, тут нам труднее, наверное, враждовать, чем дружить. А дружить и еще быть на короткой ноге - это все-таки веление времени, требование нашей эпохи, потому что у нас очень большие возможности в плане нереализованного потенциала в экономике, торговле, транспортно-коммуникационной, энергетической и других сферах», - сказал Т.Аббасов.

«То есть, нет таких сфер деятельности, где у нас не было бы каких-то общих видений и возможностей для кооперации. И в этом плане, мне кажется, что приезд Масуда Пезешкиана в Баку – это хорошая возможность для того, чтобы уже начать осмысленные движения в сторону четких, хороших, востребованных отношений. Потому что у нас есть большие, скажем так, нереализованные возможности в плане кооперации и, самое главное, интеграции. Потому что интеграция всегда усиливается, она развивает свою базу именно благодаря взаимодействию соседних государств», - подчеркнул политолог, отметив широкие возможности для приграничной торговли, использования совместных экономических зон и так далее.

«И в этом плане, безусловно, тот самый сбой, который был в диалоге между Баку и Тегераном, - это не самое лучшее средство для того, чтобы думать о наращивании созидательного потенциала. И мне кажется, что в данном случае стороны прекрасно понимают свою ответственность перед ожиданиями народов. Потом они понимают, что в глобализации идут очень неутешительные процессы, где предпочтение отдается центрами сил локальным конфликтам, напряженности. И мы далеки от этого. В особенности Азербайджан, который, безусловно, много делает для развития региональной интеграции. И в этом ключе, я думаю, что рамки наших возможностей должны только и только расширяться.

И важно, что наши южные соседи тоже уже понимают, что от трений между нами или каких-то осложнений во взаимоотношениях могут выиграть только третьи страны, заинтересованные в задержке нашего движения навстречу друг другу. Чтобы этого не было, вот сейчас, я бы сказал, переформатируется диалог по оси Баку-Тегеран.

С другой стороны, есть хорошее начало для того, чтобы мы уже не зацикливались на каких-то спорных моментах, а наоборот, продолжали двигаться по очерченным контурам нашего перспективного взаимодействия. Слабость, она всегда проявляется в том, что создает хаос, а сила - это тот самый фактор, который позволяет создавать порядок, определенность. И если уже есть общее понимание наших возможностей, наших неиспользованных потенциалов, то в этом ключе, безусловно, вера уже будет играть именно роль источника силы. Мы не хотим удаляться в ненужные войны за убеждения, за какие-то ценности и так далее. Тем более, что у наших народов очень много общего. И это общее как раз-таки подталкивает нас, стимулирует к тому, чтобы мы больше были ориентированы на перспективные, полезные взаимодействия. И я думаю, что и Баку, и Тегеран проявляют очень завидную открытость к новому, демонстрируют гибкость, и это тоже показатель желания изменить многое к лучшему.

Безусловно, после этих переговоров в верхах, которые сейчас проходят в Баку, я думаю, что будет вырабатываться комплекс новых рычагов, потом механизмов для того, чтобы нам наиболее полно открывались бы возможности. И надо здесь просто быть полезными друг другу. Потому что у наших народов, слава богу, есть очень многообещающий интеллектуальный потенциал. Наши мыслящие головы демонстрируют готовность к новому этапу наших взаимоотношений, предлагают новые идеи, модели взаимодействия. И мы, в отличие от некоторых наших соседей, которые выбирают стратегическое одиночество, выбираем стратегическое партнерство. У нас нет никаких предпосылок и желаний для того, чтобы задерживаться на каких-то выяснениях отношений. Наоборот, у нас есть обоюдное намерение покончить со всем негативом, который был в прошлом, не только последние годы, может быть, даже и в истории.

И стратегия наша общая в том, чтобы мы бок о бок совмещали очень полезные составляющие наших возможностей и не ударялись бы беспричинно в какое-то отчаяние. Мы получаем, как говорится, путевку в надежное будущее, потому что и президент Ильхам Алиев, и президент Масуд Пезешкиан - люди прагматичные. Они люди современно мыслящие, и они понимают, что нужно в первую очередь нашим народам.

Я думаю, что в этом ключе мы много в чем преуспели, но еще преуспеем в будущем во многих ипостасях, чтобы сделать, во-первых, наши отношения более здравыми, более рациональными, прагматичными, и мы могли бы увидеть нашу общую пользу во всем, что будем делать на совместной основе», - подытожил политолог Т.Аббасов.