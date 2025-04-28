Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль в Венгрии - ФОТО

В Будапеште состоялся международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти известного венгерского тренера Имре Барачи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в традиционных соревнованиях приняли участие несколько членов сборной Азербайджана в возрастной категории до 20 лет. Под руководством тренера Эмина Ахмедова на мемориале выступили Кямран Раджабли (72 кг), Джавад Мамедов (77 кг), Эльмин Алиев (82 кг) и Мезаим Марданов (130 кг). Бронзовый призер чемпионата Европы U-17 Эльмин Алиев одержал победу над всеми соперниками и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

По завершении турнира борцы отправились в город Тата (Венгрия). Члены сборной с 27 апреля по 2 мая примут участие в учебно-тренировочных сборах с участием нескольких команд.