Кавелашвили прибыл в Армению с официальным визитом

Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл c первым официальным визитом в Армению.

В аэропорту его встретил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян.

В рамках визита Кавелашвили встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьером Николом Пашиняном и Католикосом Всех Армян Гарегином II.

«Грузию и Армению связывает глубокая и прочная дружба. Рад, что один из первых моих зарубежных визитов – это посещение нашего близкого соседа, что подчеркивает важность наших двусторонних связей», – написал президент Грузии в соцсети X.