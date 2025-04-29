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Первая «ФИФА Арена» открыта в Грузии: Азербайджан в списке следующих - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:39 - Сегодня
Первая «ФИФА Арена» открыта в Грузии: Азербайджан в списке следующих - ФОТО - ВИДЕО

В Варкетилском футбольном центре Федерации футбола Грузии (СФФ) состоялось торжественное открытие обновленного футбольного поля.

Как передает 1news.az со ссылкой на Федерацию футбола Грузии, реконструкция спортивного объекта была проведена в рамках глобального проекта ФИФА «ФИФА Арена».

На церемонии открытия присутствовали президент СФФ Леван Кобиашвили, заместитель министра культуры и спорта Грузии Ираклий Медзмариашвили, генеральный секретарь СФФ Давид Муджири, первый вице-президент Каха Чумбуридзе, технический директор Заза Замтарадзе, руководитель департамента членских ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов и менеджер проекта «Футбол в школах» Нико Нуванасаки. Почетными гостями мероприятия также стали ветераны грузинского футбола и воспитанники местных футбольных школ.

С приветственными речами к собравшимся обратились Леван Кобиашвили, Ираклий Медзмариашвили и Эльхан Мамедов. Кроме того, участникам мероприятия было продемонстрировано видеообращение президента ФИФА Джанни Инфантино.

Обновленные футбольные поля будут использоваться юными футболистами из местных спортивных школ, а также командами, участвующими в проекте «Футбол в школах». Грузия стала первой страной, где в рамках инициативы «ФИФА Арена» было открыто новое мини-футбольное поле. Проект «ФИФА Арена» также будет реализован в Таиланде, Лаосе, Азербайджане, Шри-Ланке, Нигере, Либерии, Армении, Алжире, Кыргызстане и Индонезии. Аналогичное обновление ожидает и футбольный центр СФФ в Глдани.

Президент СФФ Леван Кобиашвили подчеркнул важность каждого нового футбольного поля для развития спорта в стране и выразил благодарность ФИФА за поддержку многочисленных проектов в Грузии. Он отметил, что выбор Грузии в качестве первой страны для реализации «ФИФА Арены» является свидетельством развития футбола в стране.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем видеообращении поздравил Федерацию футбола Грузии и ее президента Левана Кобиашвили с этим событием, отметив, что Грузия входит в число первых одиннадцати стран, представляющих мини-поле «ФИФА Арена». Он подчеркнул, что этот проект направлен на то, чтобы дать возможность миллионам детей играть в футбол в безопасных и развивающих условиях, и выразил надежду на дальнейшее расширение проекта по всему миру.

Руководитель департамента членских ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов от имени организации выразил радость от сотрудничества с Федерацией футбола Грузии и поблагодарил руководство СФФ за оперативную реализацию проекта. Он отметил, что «ФИФА Арена», инициированная Джанни Инфантино, ставит целью создание тысячи мини-полей по всему миру, и старт проекта в Тбилиси предоставит местным детям возможность заниматься футболом и вести здоровый образ жизни.

Заместитель министра спорта Грузии Ираклий Медзмариашвили поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино, Левана Кобиашвили и всю футбольную общественность за вклад в развитие грузинского футбола.

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