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Три азербайджанских шахматиста лидируют на Baku Open

23:51 - 29 / 04 / 2025
Три азербайджанских шахматиста лидируют на Baku Open

Три азербайджанских шахматиста демонстрируют 100%-й результат и находятся в лидирующей группе главного турнира шахматного фестиваля Baku Open.

Как передаёт İdman.biz, в бакинском турнире состоялись партии второго тура.

Азербайджанские шахматисты Магомед Мурадлы, Мисреддин Искендеров и Мурад Ибрагимли во втором туре одержали победы соответственно над Раваном Алиевым (Азербайджан), Цзяньцзюнем Се (Китай) и Вахапом Саналом (Турция).

В результате по дополнительным показателям первое место занимает Ибрагимли, на втором месте идёт Мурадлы, на третьем — Искендеров.

Отметим, что Айдын Сулейманлы не смог обыграть юного россиянина Давида Ахмедова, выступающего под нейтральным флагом: партия завершилась вничью. Добавим, что Ахмедов недавно наделал шума, выиграв в интернет-турнире у 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Вничью также сыграл участник турнира претендентов Ниджат Абасов.

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