Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана

Новый президент Федерации велоспорта Азербайджана (ФВСА) избран на состоявшемся в пятницу внеочередном общем собрании ФВСА.

Также на собрании были избраны новые вице-президенты и члены Исполнительного комитета федерации.

Новым главой ФВСА стал президент Silk Way Group Заур Ахундов, первым вице-президентом - Сахиб Алекперов, вице-президентами Роберт Эюбов и Фикрет Гусейнов, членами Исполнительного комитета - Рашад Гюльмалиев, Эмин Мустафаев и Альберт Питерсма.

Отметим, что ранее ФВСА возглавлял заместитель секретаря Совета безопасности АР Мадат Гулиев.

Источник: Report