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Футбольный клуб «Трактор» из Тебриза впервые стал чемпионом Ирана

First News Media23:00 - 02 / 05 / 2025
Футбольный клуб «Трактор» из Тебриза впервые стал чемпионом Ирана

Представитель Южного Азербайджана футбольный клуб "Трактор" впервые в своей истории стал чемпионом страны.

Как сообщает İdman.biz, команда из Тебриза оформила досрочное чемпионство по итогам 28-го тура Про-лиги Ирана.

В гостевом матче против «Шамс Азар» «Трактор» уже в первом тайме забил три безответных мяча, а во второй половине довёл счёт до разгромного — 4:0.

Благодаря этой победе «красные волки» набрали 64 очка и опережают ближайшего преследователя — «Сепахан» — на 8 баллов. При этом сам «Сепахан» потерпел поражение в текущем туре, что позволило «Трактору» досрочно завоевать чемпионский титул.

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