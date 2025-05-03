18-летняя роженица умерла после кесарева сечения в Сумгайыте

Жительница Кюрдамирского района Таира Гусейнова (2007 г.р.) скончалась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Баку.

Как передает Oxu.Az, 26 апреля девушку доставили в Медицинский центр города Сумгайыт для проведения кесарева сечения. После хирургического вмешательства самочувствие молодой мамы резко ухудшилось.

Таиру Гусейнову на машине скорой помощи экстренно перевезли в ЦКБ в столице, однако спасти ее жизнь врачам не удалось. Роженица скончалась 1 мая.

По данному факту проводится расследование.