Стало известно, когда Анчелотти объявит об уходе из «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объявит об уходе из «Королевского клуба» в последнюю неделю мая.
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, итальянский специалист также сообщит о решении возглавить сборную Бразилии.
Подчёркивается, что в это же время Хаби Алонсо, на текущий момент возглавляющий «Байер», объявит о своём назначении в «Реал».
Анчелотти вернулся в «Королевский клуб» летом 2021 года. До этого он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.
Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также по два раза чемпионат и Кубок Испании.
Действующее трудовое соглашение Анчелотти с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Чемпионат
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