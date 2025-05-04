Стало известно, когда Анчелотти объявит об уходе из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объявит об уходе из «Королевского клуба» в последнюю неделю мая.

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, итальянский специалист также сообщит о решении возглавить сборную Бразилии.

Подчёркивается, что в это же время Хаби Алонсо, на текущий момент возглавляющий «Байер», объявит о своём назначении в «Реал».

Анчелотти вернулся в «Королевский клуб» летом 2021 года. До этого он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.

Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также по два раза чемпионат и Кубок Испании.

Действующее трудовое соглашение Анчелотти с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Источник: Чемпионат