Сын президента Ирана назвал травлю болельщиков «Трактора» стратегической ошибкой

Сын президента Ирана Юсиф Пезешкиан резко ответил на распространяющиеся в стране негативные высказывания в адрес болельщиков тебризского футбольного клуба «Трактор».

Как сообщает телеграм-канал Azad Iran, Юсиф Пезешкиан - советник и помощник главы администрации президента по медиа и сын президента Масуда Пезешкиана резко осудил тех, кто обвиняет поклонников клуба из Южного Азербайджана в «пантюркизме и сепаратизме» за их празднование победы «Трактора» в 28-м туре Про-лиги Ирана.

В своем аккаунте в соцсети X он написал: «Я не специалист в области психологии, но считаю, что некоторые события, происходящие на стадионах, требуют анализа с психологической точки зрения. Это связано с эмоциональным подъемом и необходимостью выразить чувства. Навешивать на болельщиков ярлыки пантюркистов и сепаратистов — серьезная стратегическая ошибка».

На прошлой неделе футбольный клуб «Трактор» из Южного Азербайджана впервые в своей истории стал чемпионом страны.

Команда из Тебриза оформила досрочное чемпионство по итогам 28-го тура Про-лиги Ирана.

В гостевом матче против «Шамс Азар» «Трактор» уже в первом тайме забил три безответных мяча, а во второй половине довёл счёт до разгромного — 4:0.

Благодаря этой победе «красные волки» набрали 64 очка и опережают ближайшего преследователя — «Сепахан» — на 8 баллов. При этом сам «Сепахан» потерпел поражение в текущем туре, что позволило «Трактору» досрочно завоевать чемпионский титул.

Источник: Azad Iran