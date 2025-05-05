Проведен мини-футбольный турнир среди команд детских домов - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой состоялся турнир по мини-футболу на Кубок Дружбы среди команд мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 12 и от 13 до 15 лет, воспитывающихся в детских домах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он был организован в целях поддержки физического и психологического развития детей, укрепления в них командного духа, уверенности в себе и социальных навыков.

В состязаниях, организованных Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, принимали участие команды детских домов номер 1, номер 2 и номер 3, действующих при Агентстве социальных услуг.

В матчах царили высокий спортивный дух и атмосфера дружбы, ощущалась искренняя радость как самих участников, так и зрителей.

Одним из самых запоминающихся моментов турнира стало личное участие Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой, которые наблюдали за матчами, поддерживали все команды, искренне общались с детьми и фотографировались с ними. Они пожелали участникам успехов и подчеркнули важность проведения подобных мероприятий в будущем в еще более широком масштабе.

Победители в обеих возрастных категориях были награждены дипломами, медалями и Кубком. Команды, занявшие второе и третье места, были удостоены медалей и дипломов.

Отметим, что основная цель проведения турнира по мини-футболу «Кубок Дружбы» состоит не только в популяризации здорового образа жизни и физической активности среди воспитанников детских домов, но и в оказании поддержки их интеграции в общество, создании условий для новых знакомств и дружбы.

В завершение мероприятия дети, воспитатели и организаторы отметили положительное влияние подобных инициатив на их жизнь и выразили пожелание, чтобы такие социально-спортивные проекты приняли регулярный характер.