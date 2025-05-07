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Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов после поражения от «Интера»

First News Media09:35 - Сегодня
Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов после поражения от «Интера»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении своей команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА от миланского «Интера», который завершился со счётом 3:4 по итогам дополнительного времени.

«Я испытываю разочарование, но не из-за игры или усилий наших футболистов. Они сделали всё возможное, и что есть — то есть. К сожалению, мы выбыли, но постараемся вернуться в следующем сезоне. Весь клуб и его поклонники заслуживают этого.

«Интер» — тоже сильная команда, и их работа заслуживает похвалы. Они отлично организованы в обороне, обладают опасными нападающими, хорошо владеют мячом и доводят свои действия до автоматизма», — приводит слова Флика Marca.

По итогам двухматчевого противостояния со счётом 7:6 победу одержала итальянская команда. Таким образом, «нерадзурри» сыграют в финале главного еврокубкового турнира.

Источник: Чемпионат

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